Euroleague Kadınlar yarı final heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Opet, dev mücadelede Çekya kulüplerinden USK Prag ile kozlarını paylaşacak. Kupaya uzanma yolunda kritik bir viraja giren sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sahaya çıkarak avantajı elde etmek istiyor. Fenerbahçe, bu maçı kazanması halinde kulüp tarihindeki 7. Euroleague finaline adını yazdıracak. Peki, Fenerbahçe Opet-USK Prag maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Euroleague Kadınlar'da yarı final heyecanı sahne alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Opet, büyük hedeflerle başladığı sezonda kader maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Çekya temsilcisi USK Prag ile kozlarını paylaşarak adını finale yazdırmak istiyor. Turnuvada 6'lı Final etabına güçlü bir şekilde gelen Fenerbahçe, daha önce karşılaştığı iki mücadelede rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. Şimdi ise hedef, USK Prag karşısında üçüncü kez sahadan galip ayrılmak. Fenerbahçe kritik maçı kazanıp, finale çıkarsa bu başarıyı 7. kez tekrarlamış olacak. Peki, Fenerbahçe Opet-USK Prag maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

FENERBAHÇE OPET-USK PRAG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Euroleague Kadınlar yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe Opet-USK Prag maçı 11 Nisan Cuma günü saat 18.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE OPET-USK PRAG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Opet-USK Prag maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE OPET-USK PRAG MAÇI CANLI İZLE