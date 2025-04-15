FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final serisi ikinci maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı ERA Nymburk'u 90-74 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, seride durumu 2-0'a getirdi ve adını Final-Four'a yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Tenerife - Derthona eşleşmesinin tur atlayan takımıyla eşleşecek.
Öte yandan maçın en skorer ismi ise Galatasaray'da 24 sayı kaydeden James Palmer oldu.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Antonio Conde, Yohan Rosso, Boris Krejic
GALATASARAY: Young 8, Cummings 17, Blumbergs 6, Palmer 24, Izundu 4, Buğrahan Tuncer 14, Delgado 8, Gray 9, Göksenin Köksal
NYMBURK: Brown 3, Birts 13, Holt, Bishop 8, Bohacik 15, Sehnal 14, Ceaser, Kriz 4, Shumate 5, Rylich 2, Hruban 10
1'İNCİ PERİYOT: 25-22
DEVRE: 46-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61