THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 30. haftada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Monaco'nun konuğu edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak. Salle Gaston Medecin'de oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 20 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Monaco - Fenerbahçe Beko karşılaşmasını Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son karşılaşmasında 13 Mart Perşembe günü konuk ettiği Asvel'i 92-82 ile geçerek 29. maçında 20. galibiyetini elde ederek ikinci sıradaki yerini korudu. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin IV 15 sayı ve 6 asist ile en etkili isim olurken, Errick McCollum ve Bonzie Colson ise 10'ar sayı buldu.

Temsilcimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son müsabakasında 15 Mart Cumartesi günü konuk ettiği Manisa Basket Divissa'yı 77-73 ile geçerek 21. maçında 20. galibiyetini elde etti. Arturs Zagars 21, Errick McCollum 15 sayı buldu. Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin bu maçta forma giyemeyecek.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı 12 maçta 7 galibiyet aldı. 2024-25 sezonu ilk yarısında 12 Aralık 2024 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Monaco 69-99 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 28, Monaco'da ise Mike James 21 sayı üretti.