Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 88-77 yendi.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 21, Needham 6, Berk Uğurlu 9, Sleva 15, Terry 4, Allman 7, Plavsic 7, Yiğit Arslan 11, Morgan 6, Kerem Kuthan Konan 2
Darüşşafaka Lassa: Appleby 13, Muhaymin Mustafa 6, Moore 16, Tinkle 20, Brajkovic 17, Tarık Sezgün, Sibande 5, Enes Berkay Taşkıran, Gach, Pecarski, Ege Demir
1. Periyot: 21-20
Devre: 44-32
3. Periyot: 68-47
Beş faulle çıkan: 33.43 Needham (Beşiktaş Fibabanka)