FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali ilk maçında temsilcimiz Galatasaray Çekya deplasmanında karşılaştığı Nymburk'u 106-80 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-27 önde kapatan temsilcimiz devreyi de 49-47 önde kapattı. Soyunma odasından özellikle Will Cummings'in skorer oyunuyla dönen Galatasaray 3'üncü periyodu 17 sayı farkla önde geçtiği maçtan 106-80 galip ayrılarak avantaj sağladı.
Karşılaşmanın skorer ismi 33 sayıyla sarı-kırmızılı ekipten Will Cummings olurken Gray de 19 sayıyla farklı galibiyete katkı veren oyunculardan oldu.
SALON: Kralovka Arena
HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Wojciech Liszka, Luis Castillo
NYMBURK: Bohacik 8, Brown 13, Ceaser 14, Hruban 6, Sehnal 11, Holt 8, Rylich, Bishop 7, Birts 11, Shumate
GALATASARAY: Göksenin Köksal 4, Buğrahan Tuncer 11, Cummings 33, Blumbergs 5, Palmer Jr. 5, Young 13, Delgado 7, Gray 19, Izundu 4, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 3, Yaman Alisan 2
1'İNCİ PERİYOT: 23-27
DEVRE: 47-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-79