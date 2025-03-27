12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025'teki grup aşaması rakipleri belli oldu.
EuroBasket heyecanı 27 Ağustos 2025'te başlayacak. Turnuva 14 Eylül'de sona erecek.
24 ÜLKE, 6 TAKIMDAN OLUŞAN DÖRT GRUBA AYRILDI.
Gruplar şu şekilde oluştu:
A. Grubu: Portekiz, Estonya, Letonya, TÜRKİYE, Sırbistan, Çekya
B. Grubu: Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ
C. Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek
D. Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail