12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025'teki rakipleri belli oldu

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025'teki rakipleri belli oldu

Son dakika spor haberleri: A Milli Erkek Basketbol takımımızın, EuroBasket 2025'teki rakipleri belli oldu. 12 Dev Adam, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile A Grubu'nda yer alacak.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2025- 17:13 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025- 17:15