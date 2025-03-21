TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Beşiktaş, Emlak Konut'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Emlak Konut maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nda son viraj için nefesler tutuldu. Beşiktaş, yarı final karşılaşmasında Emlak Konut'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Emlak Konut maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - EMLAK KONUT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Emlak Konut maçı 21 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉BEŞİKTAŞ - EMLAK KONUT MAÇI CANLI İZLE👈

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Edirne'de oynanacak mücadelenin galibi, Fenerbahçe – ÇBK Mersin maçının galibiyle finalde karşılaşacak.