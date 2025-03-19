TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 19 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE👈