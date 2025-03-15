ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Emlak Konut'u 68-56 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligde normal sezonu 17 galibiyetle, Emlak Konut ise 15 galibiyetle tamamladı. Her iki ekip de play-off biletini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Orkun Yurttaş, Nihat Çetin

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ, Steinberga 12, Zandalasini 5, Li 23, Vanloo 18, Gökşen Fitik 4, Ayşe Cora 4, Derin Erdoğan 2, Selin Rachel Gül, Meltem Yıldızhan

Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 5, Macaulay 6, Parks 6, Gueye 20, Berfin Sertoğlu 2, Gamze Takmaz

1. Periyot: 17-22

Devre: 29-36

3. Periyot: 48-50