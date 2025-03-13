THY EuroLeague 29. hafta Fenerbahçe Beko sahasında ASVEL'i 92-82 mağlup etti. Temsilcimiz, bu sezonki 20'nci galibiyetini aldı. İşte maçın detayları...

THY EuroLeague'in 29. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız ekibi ASVEL ile karşı karşıya geldi.

Ülker Sports Arena'da oynanan müsabakada kazanan taraf 92-82'lik skorla sarı lacivertliler oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 29. maçında 20. aynı zamanda üst üste 3. galibiyetini alarak lider Olympiakos'u takibini sürdürdü.

EVİNDE ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, ASVEL'i mağlup ederek THY EuroLeague'de bu sezon evinde oynadığı üst üste 6. maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler son olarak sahasında 12 Aralık 2024 tarihinde Monaco'ya 69-99 mağlup olmuştu.

Fransız temsilcisi ise oynadığı 29 maçta 18. yenilgisini alarak 15. basamakta kendine yer buldu.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 30. haftasında Monaco; ASVEL ise Real Madrid deplasmanına konuk olacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 30-23 ASVEL

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 49-44 ASVEL

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 70-60 ASVEL