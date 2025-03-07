Turkish Airlines EuroLeague’in 28. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Virtus Bologna’yı ağırlayacak. Play-off yarışında kritik bir viraja giren Luca Banchi’nin öğrencileri, zorlu rakibi karşısında galibiyet alarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.Lacivert-beyazlılar, 27 maçta 13 galibiyet ve 14 mağlubiyet alarak EuroLeague’de 12. sırada yer alıyor. 7 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 16. sırada bulunan Virtus Bologna ise İstanbul deplasmanında sürpriz yaparak moral bulmanın peşinde. Peki, Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Turkish Airlines EuroLeague'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, İstanbul'da Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Play-off yarışında kritik bir noktada bulunan Luca Banchi'nin ekibi, geçen hafta ALBA Berlin karşısında aldığı 98-73'lük galibiyetin ardından seriyi devam ettirmeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlılar, 27 maçta 13 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. Öte yandan Virtus Bologna, bu sezon beklentilerin altında kalan takımlardan biri. 7 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 16. sırada bulunan İtalyan ekibi, İstanbul deplasmanında kazanarak moral bulmanın peşinde. Peki, Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. EuroLeague'in 28. haftasında oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.