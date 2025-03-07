Turkish Airlines EuroLeague'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, İstanbul'da Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Play-off yarışında kritik bir noktada bulunan Luca Banchi'nin ekibi, geçen hafta ALBA Berlin karşısında aldığı 98-73'lük galibiyetin ardından seriyi devam ettirmeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlılar, 27 maçta 13 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. Öte yandan Virtus Bologna, bu sezon beklentilerin altında kalan takımlardan biri. 7 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 16. sırada bulunan İtalyan ekibi, İstanbul deplasmanında kazanarak moral bulmanın peşinde. Peki, Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?
ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. EuroLeague'in 28. haftasında oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.