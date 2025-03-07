THY EuroLeague'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı konuk ediyor.
Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi kazanarak bu sezonki 14. galibiyetini almak istiyor.
Anadolu Efes-Virtus Bologna maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
CANLI
1. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 24-24 VIRTUS BOLOGNA
2. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 39-42 VIRTUS BOLOGNA
3. PERİYOT OYNANIYOR: ANADOLU EFES 39-44 VIRTUS BOLOGNA
ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı. S Sport'ta canlı yayınlanıyor.