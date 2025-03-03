THY EuroLeague'in 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.
Adidas Arena'da oynanan müsabakada kazanan taraf 87-83'lük skorla sarı lacivertliler oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 27. maçında 18. galibiyetini aldı ve lider Olympiakos'u takibini sürdürdü.
Fransız temsilcisi ise oynadığı 27 maçta 11. yenilgisini alarak 4. basamakta kendine yer buldu.
İki takım arasında daha önce Aralık 2024'te oynanması planlanan mücadele, ev sahibi ekibin oyuncularının yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
1. PERİYOT SONUCU: Paris Basket 26-16 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Paris Basket 45-37 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT SONUCU: Paris Basket 60-63 Fenerbahçe Beko