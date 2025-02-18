EuroBasket 2025 Elemeleri'nde İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı için medya günü düzenlendi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu. Türkoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ALPEREN ŞENGÜN ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDI"

"Ülkemizi Amerika'da en iyi şekilde temsil eden bir basketbolcumuz Alperen Şengün'ü NBA All-Star'da gösterdiği performansla ülkemizi gururlandırdığı için tebrik etmek istiyorum. İnşallah bu başarısı uzun yıllar devam eder ve kendisi Türk gençliğine örnek bir şekilde Amerika'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye davet eder."

"SPORCUYU DÜŞÜNEN BİR YÖNETİM OLDUK"

"Yönetimsel anlamda kararları alırken, sporcuyu düşünen bir yönetim olduk. Bazı kararlar alırken sporcu arkadaşımızı düşünerek aldık. İkilem içerisinde kalmasının doğru olmadığına inanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na giderken daha doğru olur dedik, sporcumuzu bu polemiğin içerisinde bırakmak istemedik. Geri dönüşleri ağır olabiliyor. Sporcumuzu, disipline yollamamız gerekirdi. Bu sporcu aylarca sahalardan uzak kalabilirdi. Bu yönde düşündüğümüz için bu kadroyla devam etmek istedik. Süreci yaza kadar takip edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse yönetimsel yaptırımlarımız da sporcularımıza da aynı şekilde olmak üzere hiçbir şeyden çekinmeyiz. Biz her zaman bazı şeylerin iletişimle, zamanla doğru olacağına inandık."

FENERBAHÇE'NİN MİLLİ TAKIMA OYUNCU GÖNDERMEMESİ HAKKINDA

"Bazı süreçlere burada girmenin doğru olmadığını düşünüyorum ama sürecin bu kadar uzaması da bizi şaşırttı. Yaza kadar takip edeceğiz, Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutum devam ederse hiçbir şeyden çekinmeden yaptırım uygulayacağız."