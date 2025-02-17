NBA efsanesinden "Türk Terminatör" benzetmesi! Alperen Şengün geceye damga vurdu

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de ligin en iyi basketbolcularını bir araya getiren ve bu sene 74'üncüsü düzenlenen All-Star Turnuvası'nda sahne aldı. İlk defa yeni formatıyla düzenlenen turnuvaya Şengün, 18 yıl aradan sonra katılmayı başaran ilk Türk basketbolcu oldu. Öte yandan NBA'in efsane isimlerinden Shaquille O'Neal, Alperen Şengün için övgü dolu ifadelerde bulundu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2025- 09:43