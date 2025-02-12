ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş Fibabanka, evinde konuk ettiği Anadolu Efes’i 85-80 mağlup etti. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip, adını dörtlü finale yazdırdı. İşte maçın detayları...

Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-80 mağlup etti. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip, adını dörtlü finale yazdırdı. Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 3, Mathews 5, Sleva 10, Berk Uğurlu 4, Terry 20, Yiğit Arslan 3, Allman 26, Morgan 5, Plavsic 9

ANADOLU EFES: Nwora 21, Thompson 3, Bryant 25, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 4, Ercan Osmani 12, Smits 6, Dozier 5, Erkan Yılmaz, Beaubois

1'İNCİ PERİYOT: 19-20

DEVRE: 43-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-67