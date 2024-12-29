Fenerbahçe Beko - Merkezefendi Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Basketbol Süper Ligi canlı izle

Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 12. haftada Fenerbahçe Beko, Merkezefendi Belediye'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Merkezefendi Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2024- 12:10