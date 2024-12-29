Basketbol Süper Lig'de heyecan, 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda Merkezefendi Belediyesi'ni ağırlayacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Merkezefendi Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE BEKO - MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Merkezefendi Belediyesi maçı 29 Aralık Pazar günü saat 20.30'da beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.
Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 2. sırada yer alıyor. Ligde 2 galibiyet ve 9 mağlubiyete sahip Merkezefendi Belediyesi ise 16. sırada bulunuyor.