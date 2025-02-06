Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oldu. OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Anadolu Efes, 4 sayılık farkla önde tamamladı: 17-21. İkinci periyotta ev sahibi Panathinaikos, oyuna ağırlığını koydu ve farkı kapatarak devreye 49-47 önde girdi. Başa baş geçen mücadelenin üçüncü periyodu 75-73 Panathinaikos üstünlüğü ile geçerken, mücadeleyi de Yunan ekibi 104-98'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi Panathinaikos'ta 36 sayı üreten Kendrick Nunn oldu. Bu sonucun ardından Panathinaikos, 16'ncı galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 14'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.