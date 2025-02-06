Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve sarı-laciverti futbolcular, EuroLeague'in 26'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçını yerinde takip etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelen Jose Mourinho ve futbolcular, basketbol takımına destek oldu. Maç sonunda Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un yanına giden ve galibiyetten ötürü kutlayan Mourinho, basketbolcuları da tek tek tebrik etti. Mourinho ve futbolcular salondaki taraftarların büyük ilgisi ile karşılanırken, maç sonunda fotoğraf çekilme isteklerini de yerine getirdiler.

İRFAN CAN KAHVECİ OĞLU VE YEĞENLERİ İLE BASKETBOL OYNADI

Maçın ardından parkede renkli görüntüler oluştu. İrfan Can Kahveci, oğlu ve yeğenleri ile basketbol oynadı.