THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 20. haftada Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i konuk edecek. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 3 Ocak Cuma günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-76 ile geçerek 18. maçında 11. galibiyetini aldı. Temsilcimiz, Marko Guduric 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist; Tarık Biberovic 17 sayı ve 5 ribaund istatistikleri üretti. Sarı-lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 5 Ocak Pazar günü konuk olduğu Karşıyaka'yı 90-101 ile geçti. Bu sonuçla 13. maçında 12. galibiyetini alarak liderliğini sürdüren takımda Melih Mahmutoğlu 17, Devon Hall ve Nigel Hayes-Davis 13'er sayı üretti. Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Wade Baldwin IV sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.