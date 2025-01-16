Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar Son 16 Turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği UFAB 49'a 76-66 mağlup oldu. İlk maçı 64-52 kazanan siyah-beyazlılar adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin en skorer ismi ise Beşiktaş'ta 17 sayıyla oynayan Dana Evas oldu.

Öte yandan Beşiktaş, çeyrek finalde Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.

SALON: Akatlar Arena

HAKEMLER: Zoran Mitrovski, Zdravko Rutesic, Marina Shalamberidze

BEŞİKTAŞ: Lazic 3, Evans 17, Winterburn 15, Peterson 8, Elif Bayram 6, Fagbenle 11, Melek Uzunoğlu, Krajisnik 6

UFAB 49: Ndjock 16, Merceron 10, Mendez 8, Dursus 3, Dornstauder 4, Alston 11, Diarisso 4, Adams 8, Tahane 12

1'İNCİ PERİYOT: 20-24

DEVRE: 35-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-57