THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 16. haftada Fenerbaçe Beko, Barcelona deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan, 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanına konuk olacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 17 Aralık Salı günü saat 22.30'da S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, oynadığı 15 maçta 10 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Barcelona ise 8 galibiyet, 7 yenilgiyle 11. sırada bulunuyor.