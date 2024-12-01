Saha kenarındaki hareketleri nedeniyle 'Dişi Fatih Terim' lakabını alan Selen Erdem'in topuk sesleri Yunanistan'dan duyuldu ve PAS Giannina'nın yeni koçu oldu. Çiçeği burnundaki Erdem, Sabah Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Antalya Toroslar Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştırırken coşkunuz sosyal medyaya "Dişi Fatih Terim" olarak yansıyınca dikkat çektiniz. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Fatih Hoca ile bağdaşlaştırılmam, belli başlı özelliklerimizin benzemesi, adımın yan yana geçmesi büyük bir gurur. Topuklu ayakkabı, antrenörlüğe başladığım günden bu yana tercihim. Ben kadınları temsil ediyorum ve ayakkabılarıma, takılarıma, kıyafetime ayrı bir özen gösteriyorum. Her branşta birçok kadın antrenör arkadaşım beni takip ediyor. Bir erkeğe benzetildim ama ben kadınım ve kadının gücünü temsil ediyorum. İnsanlar da bu güçlü kadın figürünü sevdiler.

Her gün kadınların öldüğü bir dünyada "Güçlü" duruşunuz önemli. Sizi örnek alan genç kızlara ne dersiniz?

Ne iş yaparsak yapalım, çok çalışıp konuya hakim olmak önemli. Maalesef ki erkek de kadın da aynı şeyi yapıyor ama ilk tercih erkekler oluyor. O nedenle biz kadınlar "Bir tık" daha iyi yapmalıyız. 'Ben çok daha iyi olduğuma eminim, ama onlar seçiliyorsa 3 kat daha fazla çalışacağım' dedim. Güçlü olmak zorundayım. Güçsüz olunca ezileceğimi biliyorum. 'Aaa bak' demesinler diye basketbola dair her şeyi bilmek zorundayım. Arka tarafta çok mobing de yedim ama vazgeçmedim. Onlar vazgeçsin. Kadınlara tavsiyem vazgeçmesinler, geri adım atmasınlar. Dik durduğumuz zaman onlar bir adım geri gidiyorlar. Cesaret edilmeyen şeylere cesaret ediyorum. Sevdiklerimi, ailemi bıraktım. Kimseden bir şey istemedim. Ben çalıştım, hak ettim ve aldım.

KISA KALACAĞIM DİYE GAZA GELDİM!

Basketbolla tanışmanız nasıl oldu?

Bizim çocukluğumuz sokakta geçti. Sokaktan içeri girmezdik. Ne topu buluyorsak oynuyorduk. Orta birde okulda basketbol kursu açıldı. En yakın arkadaşım İrem kursa yazılmış, hâlâ en yakın arkadaşımdır. "Benim boyum uzayacak sen kısa kalacaksın" deyince gaza gelip kursa yazıldım. Basketbol, hayatıma böylece girmiş oldu.