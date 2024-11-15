Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Zalgiris, Litvanya'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek: Zalgiris 21-17 F.Bahçe Beko
2. çeyrek: Zalgiris 26-43 F.Bahçe Beko
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ZALGIRIS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla saat 21.00'de deplasmanda karşılaştı. Mücadele, S Sport'tan yayınlanıyor.