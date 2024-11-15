Basketbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen LeBron James için çarpıcı bir gelişme yaşandı. 40 yaşındaki oyuncunun ne zaman basketbola veda edeceği hakkında ortaya bir iddia atıldı. İşte detaylar...

ESPN'nin haberine göre; Los Angeles Lakers'in yıldızı LeBron James, 2025/26 sezonunun sonunda emekliye ayrılabilir.

Özellikle son yıllarda LeBron James'in ilerleyen yaşıyla birlikte NBA'de en çok tartışılan konulardan biri ne zaman emekliye ayrılacağı.

Shams, katıldığı programda "Benim hissettiğim kadarıyla önümüzdeki sezon LeBron'un son senesi olabilir. Bryce James'in lige gelişi belki onu birkaç sezon daha ligde tutabilir. Ama düşününce All-Star maçı önümüzdeki sezon Los Angeles'ta oynanacak. Bir veda için oradan itibaren LeBron'un emeklilik süreci başlayabilir." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında 40 yaşına girecek olan LeBron James, ligdeki 22'nci sezonunda şu ana kadar 24.3 sayı – 8.1 ribaund – 9.4 asist ortalamaları yakaladı.