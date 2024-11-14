THY Avrupa Ligi'de (EuroLeague) heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında İspanya ekibi Real Madrid ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın tüm detayları haberimizde...
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1. çeyrek oynanıyor: R. Madrid 2-7 A. Efes
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REAL MADRID - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Real Madrid - Anadolu Efes maçı 14 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.