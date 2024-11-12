Anadolu Efes, THY Euroleague'in 9. haftasında İspanya'nın Baskonia ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Baskonia 21-24 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)
Baskonia 39-46 Anadolu Efes (İkinci çeyrek sonucu)
Baskonia 39-46 Anadolu Efes (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Baskonia - Anadolu Efes maçı 12 Kasım Salı günü saat 22.30'da başladı ve S Sport ile S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.