Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 7. haftasında 1 Kasım Cuma günü Partizan'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, çift maç haftasındaki ikinci müsabakasını eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisiyle yapacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan'a da üstünlük kurarak sezonun ikinci çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 13. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçın 8'ini sarı-lacivertliler, 6'sını ise Sırbistan temsilcisi kazandı.