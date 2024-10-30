Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın BAXI Ferrol takımına 73-69 mağlup oldu.
Averajla birinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar bu sonuçla gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı. İkinci sıradaki konuk ekip ise 3'üncü galibiyetini elde etti.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Alin Faur, Xhelal Mumini, Primoz Pipan
GALATASARAY: Ayşe Cora 5, Julie Vanloo 3, Meltem Yıldızhan 8, Brianna Fraser 13, Jisu Park 6, Sude Yılmaz 9, Ayşegül Günay 9, Derin Erdoğan 4, Quanitra Hollingsworth 12
BAXI FERROL: Alba Sanchez 3, Amira Collins 9, Julie Pospisilova 7, Angela Mataix 6, Moira Joiner 11, Blanca Millan 24, Claire Melia 2, Noa Morro 11, Carlota Menendez
1'İNCİ PERİYOT: 14-23
DEVRE: 30-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-54