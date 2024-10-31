THY EuroLeague'in 7. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya geldi.
Tomislav Mijatović'in öğrencileri rakibini 86-70 mağlup etti.
Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 8. haftasında evinde Monaco'yu ağırlayacak.
ALBA Berlin ise deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: ALBA Berlin 19-25 Anadolu Efes
2. Periyot sonucu: ALBA Berlin 35-51 Anadolu Efes
3. Periyot Sonucu: ALBA Berlin 52-68 Anadolu Efes
4.. Periyot Sonucu: ALBA Berlin 70-86 Anadolu Efes