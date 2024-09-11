Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı pivot Khem Birch'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Avrupa kariyerine Türkiye'de Uşak Sportif'te başlayan 2.06 boyundaki oyuncu, daha sonra Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu. Bu takımda sergilediği başarılı performansla NBA'e giden Kanadalı basketbolcu, burada Orlando Magic, Toronto Raptors ve San Antorio Spurs formalarını giydi.

Son olarak İspanya ekiplerinden Girona'da oynayan Khem Birch, Kanada Milli Takımı'nda da görev yapıyor.