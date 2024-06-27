A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Filipinler ile hazırlık maçı oynayacak. İstanbul'da oynanacak maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Türkiye - Filipinler maçı ne zaman? Türkiye - Filipinler hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, Filipinler ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - FİLİPİNLER MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - FİLİPİNLER BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Türkiye - Filipinler basketbol maçı 27 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.