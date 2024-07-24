Galatasaray Çağdaş Faktoring Cecilia Zandalasini'yi transfer etti!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalyan forvet Cecilia Zandalasini'yi kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, İtalyan forvet Cecilia Zandalasini'yi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring 1996 doğumlu ve 188 cm boyundaki İtalyan forvet Cecilia Zandalasini'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Cecilia Zandalasini'ye 'hoş geldin' diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Zandalasini, 2024 yazında WNBA takımlarından Minnesota Lynx ile WNBA Commissioner's Cup'ı kazandı.