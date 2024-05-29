Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks'i mağlup etti!

Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks'i mağlup etti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile Dallas Mavericks karşı karşıya geldi. Timberwolves, Mavericks'i 105-100 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirdi. | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2024- 11:10