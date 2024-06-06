Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI SKOR)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp seriye iyi başlamak istiyor. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının CANLI skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2024- 21:50 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024- 21:50