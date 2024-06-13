Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Nijeryalı Ebuka Izundu'yu kadrosuna kattı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, gelecek sezon için kadrosuna takviyelere devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Nijeryalı oyuncu Ebuka Izundu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2024- 20:42