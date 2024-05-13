Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Son dakika spor haberi: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligde normal sezon tamamlanırken play-off eşleşmeleri de belli oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2024- 22:05