NBA'de Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 120-95 mağlup etti.

NBA play-off yarı finallerinde heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, evinde mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 120-95'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Boston'da Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaund, Derrick White 25 sayı, 5 ribaund ve Jayson Tatum da 18 sayı, 11 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Cleveland'da ise Donovan Mitchell'ın 33 sayı, 6 ribaundu ve Evan Mobley'in de 17 sayı, 13 ribaundluk double double performansı mağlubiyeti önleyemedi.

OKLAHOMA CİTY THUNDER SERİYE ÖNDE BAŞLADI

Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 117-95'lik skorla yendi ve seriyi 1-0 yaptı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 29 sayı, 9 ribaund ve 9 asist, Chet Holmgren 19 ve Jalen Williams da 18 sayı ile müsabakayı tamamladı. Dallas'ta ise Kyrie Irving 20 sayı, 3 asist ve Luka Doncic de 19 sayı, 9 asistle oynadı.