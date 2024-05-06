Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Bursaspor Info Yatırım, Anadolu Efes'i deplasmanda 98-90 mağlup etti.

Bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes ise beşinci kez yenildi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis

Anadolu Efes: Beaubois 7, Bryant 13, Rıdvan Öncel 7, Ercan Osmani 14, Jones 22, Thompson 12, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Daum 4, Erkan Yılmaz 6

Bursaspor Info Yatırım: Young 19, Neal 23, Michineau 11, Brown 17, Validimir 19, Sarper David Mutaf 9, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ahmet Can Duran

1. Periyot: 26-32

Devre: 44-48

3. Periyot: 63-75