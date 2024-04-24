Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında Alman temsilcisi Chemnitz ile şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, rakibini 105 - 95 yenmesine rağmen ilk maçtaki skordan dolayı FIBA Avrupa Kupası'nı 2. bitirdi.
Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı NINERS Chemnitz, 85-74'lük skorla kazanmıştı.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot Sonucu: Bahçeşehir Koleji 18 - 19 NINERS Chemnitz
2. Periuyot Sonucu: Bahçeşhir Koleji 55 - 38 NINERS Chemnitz
3. Periyot Sonucu:Bahçeşhir Koleji 67 - 67 NINERS Chemnitz
4.Periyot Sonucu: Bahçeşhir Koleji 95 - 84 NINERS Chemnitz
UZATMALAR:
Bahçeşhir Koleji 105 - 95 NINERS Chemnitz