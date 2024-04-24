Normal Süre | Bahçeşehir Koleji 95-84 NINERS Chemnitz 99 Uzatmalar: (105 - 95) (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIBA Avrupa Kupası finalinde temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibi ile şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, uzatmalara giden maçta rakibini 105 - 95 yenmesine rağmen ilk maçtaki skordan dolayı FIBA Avrupa Kupası'na veda etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2024- 21:28 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024- 21:39