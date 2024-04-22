F.Bahçe Beko final-four aşkına sahada!
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Crespo'dan transfer itirafı! F.Bahçe'ye dönecek mi? Crespo'dan transfer itirafı! F.Bahçe'ye dönecek mi? 12:21
Icardi'den menajerine flaş transfer talimatı! Icardi'den menajerine flaş transfer talimatı! 11:43
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Beşiktaş kupada MKE Ankaragücü karşısında! Beşiktaş kupada MKE Ankaragücü karşısında! 10:22
Transferde mutlu son! O yıldız G.Saray'a "evet" dedi Transferde mutlu son! O yıldız G.Saray'a "evet" dedi 10:11
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