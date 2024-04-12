Euroleague Kadınlar Yarı Final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadroları da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euroleague Kadınlar Yarı Final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG - ÇBK MERSİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı 12 Nisan Cuma günü saat 19:00'da başlayacak. Müsabaka TRT SPOR YILDIZ ve TBF Youtube'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin KADIN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE