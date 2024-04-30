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Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı ne zaman bitiyor? 6 oruçların fazileti nedir DİYANET?
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