Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-86 yendi.
Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay 3, Adams 10, Rahkman 3, Berk Demir 15, Carlton 6, Woodard 22, Enes Berkay Taşkıran 11, Can Korkmaz 9, Bora Yaşar, Pandi, Muhsin Yaşar 7
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 15, Mason 16, Pecarski 26, Badzim 16, Floyd 10, Sibande 5, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot: 19-22
Devre: 39-49
3. Periyot: 68-71