THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes sahasında Alba Berlin'i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Alba Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Alba Berlin maçı 21 Mart Perşembe günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.