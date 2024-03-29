EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş ve Bourg Basket kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Bourg Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. Yarı final maçında temsilcimiz Beşiktaş, Fransa ekibi Bourg Basket ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Bourg Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BOURG BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Bourg Basket maçı 29 Mart günü saat 20:45'te TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

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