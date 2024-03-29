Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı sahasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALAGÖZ HOLDİNG FENERBAHÇE - GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alagöz Holding Fenerbahçe - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı 29 Mart Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.