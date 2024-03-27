Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi 3. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 78-75 mağlup etti ve seriyi 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi 3'üncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda karşılaştığı Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 78-75 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirerek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin en skorer ismi İzmit Belediyespor'da 21 sayı kaydeden Khaalia Hillsman oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

SALON: Kocaeli Atatürk

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Halil Erkoç

MEHMET KAVAN YAPI İZMİT BELEDİYESPOR: Hillsman 21, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 5, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smith 18, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 8, Vanloo 20, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Harrigan 6

1'İNCİ PERİYOT: 15-16

DEVRE: 37-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-62