FIBA U17 Dünya Kupası'nda Türkiye’nin grubu belli oldu!

Basketbolda 29 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek FIBA U17 Dünya Kupası'nın kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Türkiye, organizasyonun C Grubu'nda Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İki yılda bir düzenlenen ve eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kura çekimini yaptığı organizasyonun toplantısı İstanbul'da bir otelde yapıldı. Kura çekimine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Kura çekiminden önce konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin bu tür organizasyonlarda çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Ülkemizde son 22 yılda bir spor devrimi yaşanmaktadır. Dünyanın en önemli spor tesislerini ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Yapılan stadyumlar, büyük spor salonları, yüzme havuzları salonları yükselmeye devam ediyor. Yine çok önemli bir tesisi ülkemize ve İstanbul'a kazandırıyoruz: Türkiye Basketbol Gelişim Merkezi. Bu tesis özel bir tesis. 3 tane altyapılar için basketbol salonunun olduğu, bir ana salonun olduğu ve bir de milli takım için özel salonun olduğu büyük bir kompleks. Bu yatırımların sonucunu alacağız" ifadelerini kullandı.

"GELECEKTE DE BİRÇOK ULUSLARARASI ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Turnuvadaki takımlara başarılar dileyen Bakan Osman Aşkın Bak, "İyi bir jenerasyon yakaladık. 12 dev adam hikayesi toplumda müthiş bir karşılık buldu. Basketbolun daha da yukarı çıkmasını istiyoruz. Türkiye'de sporun içinde gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Onun önderliğinde bu yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Türkiye ve İstanbul basketbol şehri ve basketbolun merkezi olmaya yine aday. Pek çok organizasyon gerçekleştirdik. Gelecekte de birçok uluslararası organizasyonu gerçekleştireceğiz. İstanbul'da yapılacak Dünya Kupası'nın kura çekimindeyiz. Turnuvadaki 16 takıma başarılar diliyorum. Bizim sporcularımız dünya basketbolunda ön sırada olan takımlarla çok önemli tecrübeler kazanacak. Bu bir yol. Bu bir gelişmedir. Basketbol Gelişim Merkezi, Türk basketbolu için bir vizyondur. Sayın başkanla beraber yakından takip ediyoruz. Kısa süre içinde açılışını yapacağız. Dünya ve Avrupa basketbolu için önemli işler yapacağız. Toplumun birçok kesiminden destek alan basketbolu Türkiye'deki yükselişini hep beraber izleyeceğiz. Türk basketbol ekolü yine dünyaya damgasını vuracak. Biraz evvel kendileriyle görüştüğümüzde tesislerin ne kadar önemli olduğunu, gençlerin basketbola yönlendirilmesinde, genç yıldızların yetişmesinde, karşılaşmalarında büyük katkısı olacağını ifade etti. Herkesi İstanbul'a basketbola bekliyoruz. Ben de çok yakından takip edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

ŞEYH SAUD ALI AL THANI: GELECEĞİN YILDIZLARININ BURADA OLMASINI DEĞERLİ BULUYORUM

FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, Türkiye'nin FIBA'nın birçok başarısına ev sahipliği yaptığını anlatarak, "Genç sporcular, uluslararası kariyerine bu etkinlikle başlıyor. Eminim ki hiçbir zaman bu etkinliği unutmayacaklar. Bir önceki turnuvada ABD-İspanya finali çok güzeldi. Eminim ki İstanbul'da da aynı anlar yaşanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun değerini biliyoruz. Geleceğin yıldızlarının burada olmasını değerli buluyorum" diye konuştu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: FIBA İLE ÖNEMLİ BİR ORTAK HALİNE GELDİK

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun gençlerin gelişimine büyük önem verdiğini belirterek, "Bu turnuva, genç oyuncularımızın bir Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından önemli. 2007-2008 jenerasyonu oyuncularımız için önemli bir gelişim olacaktır. Türkiye, basketbolun gelişimini sağlayan organizasyonlara destek vermeye devam edecektir. FIBA ile önemli bir ortak haline geldik. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani'nin de bugün burada olması organizasyonun değerini gösteriyor. Basketbol merkezimiz, dünya çapında bir tesis haline gelecek. Başkan da tesisi gezdi ve çok etkilendi. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum ve herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Birçok basketbol organizasyonu için ilk sahne olma özelliği taşıyan FIBA U17 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yanı sıra, Arjantin, Avustralya, Kanada, Çin, Mısır, Fransa, Almanya, Gine, İtalya, Litvanya, Yeni Zelanda, Filipinler, Porto Riko, İspanya ve ABD mücadele edecek.

Organizasyondaki karşılaşmalar İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu ve Ahmet Cömert Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İspanya, Litvanya, Filipinler, Porto Riko

B Grubu: Çin, ABD, Fransa, Gine

C Grubu: Türkiye, Arjantin, Yeni Zelanda, İtalya

D Grubu: Mısır, Almanya, Kanada, Avustralya

Öte yandan FIBA U17 Dünya Kupası 2026 yılında da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Organizasyon daha önce 2022 yılında İspanya'da düzenlenmişti. 2020 yılında ise COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmişti.

TURNUVA FORMATI

FIBA U17 Dünya Kupası turnuva formatı şu şekilde:

Grup aşamasında organizasyona katılan 16 takım, her biri 4 takımdan oluşan 4 gruba (A, B, C ve D) ayrılacak. Her takım kendi grubundaki diğer tüm takımlara karşı mücadele edecek.

Grup maçlarının ardından son 16 turunda 1'inci sırada yer alan takımlar 4'üncü sırada yer alan takımlarla; 2'nci sırada yer alan takımlar ile de 3'üncü sırada yer alan takımlar eşleşecek.

Son 16 turu maçının galipleri çeyrek finale yükselirken, kaybedenler 9-16'ncı sıralar için klasman maçlarına çıkacak.