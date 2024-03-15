THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes, LDLC ASVEL'e konuk oluyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
ASVEL 19-16 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)
ASVEL 46-39 Anadolu Efes (İkinci çeyrek sonucu)
ASVEL 48-45 Anadolu Efes (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
ASVEL - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
ASVEL - Anadolu Efes maçı 15 Mart Cuma günü saat 22.00'da başladı. Karşılaşma S Sport kanalından canlı yayınlanıyor.
AVRUPA'DA 830. RANDEVU
Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarında 830. maçına çıktı.
Tarihinde Avrupa'da çıktığı 829 maçta 467 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 362 yenilgi yaşadı.